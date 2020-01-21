Yakalama emri olan şahıs çalıntı araçla yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobil çalıntı çıktı. Sürücü hakkında yapılan GBT sorgulamasında yakalama emri olduğu anlaşıldı.



Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde gerçekleşen olayda trafik polisi tarafından şüpheli hareketler sergileyen bir otomobil durduruldu. Otomobil sürücüsü ve araç hakkında yapılan soruşturmada; aracın çalıntı olduğu, M.Z.M. isimli sürücüsünün ise hakkında yakalama emri olduğu öğrenildi. M.Z.M. polis ekiplerince gözaltına alınırken, araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.



Çalıntı araç ile Kapaklı'da yakalanan M.Z.M., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Otomobilin ise Bursa Osmangazi ilçesinde çalıntı kaydının bulunduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ