Yakalama emri olan şahıs çalıntı araçla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yakalama emri olan şahıs çalıntı araçla yakalandı - Son Dakika

Yakalama emri olan şahıs çalıntı araçla yakalandı

7 saat önce

Tekirdağ'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobil çalıntı çıktı.

Yakalama emri olan şahıs çalıntı araçla yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobil çalıntı çıktı. Sürücü hakkında yapılan GBT sorgulamasında yakalama emri olduğu anlaşıldı.


Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde gerçekleşen olayda trafik polisi tarafından şüpheli hareketler sergileyen bir otomobil durduruldu. Otomobil sürücüsü ve araç hakkında yapılan soruşturmada; aracın çalıntı olduğu, M.Z.M. isimli sürücüsünün ise hakkında yakalama emri olduğu öğrenildi. M.Z.M. polis ekiplerince gözaltına alınırken, araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.


Çalıntı araç ile Kapaklı'da yakalanan M.Z.M., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Otomobilin ise Bursa Osmangazi ilçesinde çalıntı kaydının bulunduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Kapaklı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı
Semt pazarının ortasında otomobil engeli, vatandaşları sinirlendirdi Eski NBA oyuncusu Delonte West, yol ortasında dövüldü İzmir'de yakalanan Bekmezci, elebaşı Gülen'in canlı kuryeliğini yapmış

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 17:40:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yakalama emri olan şahıs çalıntı araçla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]