Son Dakika Haberleri: Yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

Yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi tutuklandıKARABÜK - Karabük'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan kadın şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi tutuklandı

KARABÜK - Karabük'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan kadın şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük ve Trabzon İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince koordineli olarak yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama Kararı bulunan Z.Y. isimli şahıs Trabzon'da yakalanarak gözaltına alındı. Karabük'e getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Karabük, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:47 Kaynak: İHA
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