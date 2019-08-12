Yakalama kararı bulunan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara göz açtırmıyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara göz açtırmıyor.



Adıyaman'da suç ve suçlulara yönelik çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, parada sahtecilik olayı ile aranan E.G., hırsızlık olayı ile aranan H.G., kayıp olarak aranan D.K., kişilerin huzurunu bozma suçuyla aranan E.G., borcunu ödeme şartı ihlali ile aranan M.Y., nafaka hükümlerine uymama suçu ile aranan A.G. ve karşılıksız çek suçlaması ile aranan Y.A. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan toplam 7 şahıs, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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