Uşak'ta "teslim ol" çağrısına polise ateş ederek karşılık veren şahıs, vurularak öldü - Son Dakika
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Uşak'ta "teslim ol" çağrısına polise ateş ederek karşılık veren şahıs, vurularak öldü

05.12.2022 15:43
Uşak'ta "teslim ol" çağrısına polise ateş ederek karşılık veren şahıs, vurularak öldü

Uşak'ta hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Hasan Toğay adlı şahıs, emniyet güçlerinin "teslim ol" çağrısına uymayıp ateş etti. Toğay, polisle girdiği çatışmada vurularak hayatını kaybetti.

Dün saat 18.00 sıralarında Aybey Mahallesi'nde meydana gelen olayda Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hakkında 'cinsel saldırı', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' gibi suçlardan yakalama kararı bulunan Hasan Toğay'ın, Merdivenli Sokak'ta olduğunu belirledi.

EKİPLERE ATEŞLE KARŞILIK VERDİ

Sokağa giden ekipler, Toğay'a "Teslim ol" çağrısında bulundu. Toğay, yanındaki pompalı tüfekle polislere ateş edip, kaçmaya başladı. İkinci Yenicami Sokak'ta çalılıkların arasına gizlenen Toğay, buradan peşine düşen polislere ateş etmeye devam edince çatışma çıktı.

Yakalama kararı bulunan şüpheli, polisle girdiği çatışmada öldü

ÇATIŞMADA ÖLDÃœRÃœLDÃœ

Çatışmada vurulan Toğay, hayatını kaybetti. Toğay'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerinden kareler;

Yakalama kararı bulunan şüpheli, polisle girdiği çatışmada öldü
Yakalama kararı bulunan şüpheli, polisle girdiği çatışmada öldü
Yakalama kararı bulunan şüpheli, polisle girdiği çatışmada öldü
Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta 'teslim ol' çağrısına polise ateş ederek karşılık veren şahıs, vurularak öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta "teslim ol" çağrısına polise ateş ederek karşılık veren şahıs, vurularak öldü - Son Dakika
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