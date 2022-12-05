Çatışmada vurulan Toğay, hayatını kaybetti. Toğay'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma , olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dün saat 18.00 sıralarında Aybey Mahallesi'nde meydana gelen olayda Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hakkında 'cinsel saldırı', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' gibi suçlardan yakalama kararı bulunan Hasan Toğay'ın, Merdivenli Sokak'ta olduğunu belirledi.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak'ta 'teslim ol' çağrısına polise ateş ederek karşılık veren şahıs, vurularak öldü - Son Dakika

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