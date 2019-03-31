Yakalama Kararı Olan 25 Kişiye Oy Kullandıktan Sonra Gözaltı

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları seçim bölgelerinde, hakkında yakalama kararı bulunan 25 kişiyi oy kullandıktan sonra gözaltına aldı.

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları seçim bölgelerinde, hakkında yakalama kararı bulunan 25 kişiyi oy kullandıktan sonra gözaltına aldı.



Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nca sorumluluk alanında yer alan 494 sandık bölgesinde, her sandık başına 1 jandarma görevlendirildi. Jandarma ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişiyi tespit etti. Oylarını kullanan 25 kişi, daha sonra gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, işlemleri için jandarma karakollarına götürüldü. - Kocaeli

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Siirt'te Oy Pusulaları Askeri Helikopterle Taşındı

Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü

Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti! Sandıklar Açılmaya Başlandı