Yakalama Kararı Olan Fetö Üyesi Tutuklandı
1 saat önce
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen öğretmen tutuklandı.
Niğde
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen öğretmen tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski öğretmen C.A. Niğde Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ekipleri tarafında merkez Eskisaray Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:29 Kaynak: İHA
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