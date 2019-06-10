Son Dakika Haberleri: Yakalama kararı olan şüpheli: Neyin haberini yapacaksın, çok merak ediyorum
Son Dakika Güncel Haber

Yakalama kararı olan şüpheli: Neyin haberini yapacaksın, çok merak ediyorum

2 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, birçok suçtan hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalama kararı olan şüpheli: Neyin haberini yapacaksın, çok merak ediyorum, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, birçok suçtan hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye getirilen şüphelilerden biri, gazetecilere dönerek, "Neyin haberini yapacaksın, çok merak ediyorum" dedi.
Dün akşam saatlerinde ilçe çıkışında bulunan plaka tanıma sisteminden şüpheli bir aracı tespit eden polis ekipleri, aracı Bodrum'dan çıkarken Torba Uygulama Noktası'nda durdurdu. Yapılan kontrollerde araç içerisindeki kişiler, Oktay Çamlıbel ve Uğur Uyar adına düzenlenmiş kimlikleri polis ekiplerine gösterdi. Ekipler durumlarından şüphelendikleri ve kimlikleri ile ilgili sorulan sorulara çelişkili cevaplar veren iki kişiyi Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü. Burada parmak izleri alınan kişilerden Oktay Çamlıbel ismine düzenlenen kimliği ibraz eden şahsın T.Y Ş., Uğur Uyar adına düzenlenmiş kimliği ibraz eden şahsın ise B.B. olduğu tespit edildi. T.Y.Ş.'nin İzmir, Yalova, Balıkesir, Ordu, Rize, Giresun, Aydın, Bilecik, İstanbul ve Bursa illerinden 22 hırsızlık, 2 basit yaralama, 1 resmi belgede sahtecilik, 2 adet firar olmak üzere 27 suçtan yakalama kaydı olduğu tespit edildi. B.B.'nin ise Ankara, İstanbul ve Afyon illerinden 3 hırsızlık ve 1 firar olmak üzere 4 yakalama kararı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, gazetecileri sorusu üzerine, "Neyin haberini yapacaksın, çok merak ediyorum. Suç ne yazacaksın. Açıktan firar mı yazacaksın? Utanmaz" diye cevap verdi.


- Bodrum
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:03 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uğur Dündar'dan canlı yayın açıklaması: Bu ortamda gazetecilik yapılmaz "Tecavüzcü bu" diye bağırıp sokak ortasında bıçaklayıp dövdüler! Polis çevirmesine takılan 16 yaşındaki sürücü: Çok fazla acılı kanat yedim Fatih Altaylı'dan havalimanındaki rezaletle ilgili çarpıcı yorum: Görüntü komik, ayıp bir şey yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:32:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yakalama kararı olan şüpheli: Neyin haberini yapacaksın, çok merak ediyorum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]