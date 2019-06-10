Yakalama kararı olan şüpheli: Neyin haberini yapacaksın, çok merak ediyorum

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Uğur Dündar'dan canlı yayın açıklaması: Bu ortamda gazetecilik yapılmaz

"Tecavüzcü bu" diye bağırıp sokak ortasında bıçaklayıp dövdüler!

Polis çevirmesine takılan 16 yaşındaki sürücü: Çok fazla acılı kanat yedim

Fatih Altaylı'dan havalimanındaki rezaletle ilgili çarpıcı yorum: Görüntü komik, ayıp bir şey yok