Yakalama kararı sonrası Morales'ten ilk açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yakalama kararı sonrası Morales'ten ilk açıklama - Son Dakika

Yakalama kararı sonrası Morales'ten ilk açıklama

6 saat önce

BUENOS Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinde kendisi için çıkarılan yakalama kararının yasa dışı olduğunu belirterek, "Korkmuyorum, hayatta olduğum müddetçe özgür ve egemen bir Bolivya için daha güçlü bir şekilde politik ve...

Yakalama kararı sonrası Morales'ten ilk açıklama, System.String[]

BUENOS Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinde kendisi için çıkarılan yakalama kararının yasa dışı olduğunu belirterek, "Korkmuyorum, hayatta olduğum müddetçe özgür ve egemen bir Bolivya için daha güçlü bir şekilde politik ve ideolojik mücadeleye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Morales, Twitter hesabından, "14 yıllık devrimimizden sonra, fiili hükümetten aldığım 'en güzel hediye' haksız, yasa dışı ve anayasaya aykırı bir yakalama kararı. Korkmuyorum, hayatta olduğum müddetçe özgür ve egemen bir Bolivya için daha güçlü bir şekilde politik ve ideolojik mücadeleye devam edeceğim." açıklamasını yaptı.

Bolivya'da Morales hakkında "ayaklanma, terörizm ve terörizmin finansmanı" suçlarından yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kasım ayının sonlarında Bolivya basınında paylaşılan görüntülerde, Morales'in koka üreticisi Faustino Yucra Yarwi ile konuştuğu ve ülkenin çeşitli bölgelerine yakıt ve yiyecek ulaşımının engellenmesi ve geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez hükümetiyle barikatlar kurarak fiili mücadele etme emri verdiği iddia edilmişti.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddiaları ile sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından görevi bırakmış ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sırasında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Evo Morales, sığınma amacıyla 12 Aralık'ta Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.

Evo Morales, Bolivya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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