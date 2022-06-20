Yakalaması bulunan 2 şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
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Yakalaması bulunan 2 şahıs jandarmadan kaçamadı

20.06.2022 16:58
Yakalaması bulunan 2 şahıs jandarmadan kaçamadı

Manisa'nın Demirci ilçesinde FETÖ'ye yardım ve yataklık etmek, Selendi ilçesinde de hakkında yaralama ve dolandırıcılık suçlarından yakalama kararı çıkarılan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde FETÖ'ye yardım ve yataklık etmek, Selendi ilçesinde de hakkında yaralama ve dolandırıcılık suçlarından yakalama kararı çıkarılan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Demirci ve Selendi ilçelerinde haklarında yakalama kararı bulunan 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'ye yardım ve yataklık eden kadın yakalandı

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Bozçatlı Mahallesinde saat 14.00 sıralarında Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 3 Mart 2020 tarihli yazısı ile FETÖ/PDY suç örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan aranan A.Ö. (27) isimli kadın jandarma tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde yakalanarak Demirci Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. A.Ö. savcılıkta yapılan işlemlerinin ardından Salihli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

İlçe girişinde yakalandı

Manisa'nın Selendi ilçesi mezarlık girişi mevkiinde dün akşam 22.15 sıralarında yapılan kimlik kontrolünde hakkında yakalama kararı bulunan F.A. (32) bugün sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Salihli Açık Ceza infaz kurumuna sevk edildi. Şahsın Karlıova Asliye Ceza mahkemesi tarafından 'Basit Yaralama' ve Simav ilamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Dolandırıcılık' suçundan arandığı öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Selendi, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yakalaması bulunan 2 şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yakalaması bulunan 2 şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
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