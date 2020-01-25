Yakalaması bulunan 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yakalaması bulunan 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Yakalaması bulunan 7 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Niğde'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı olan 7 kişi gözaltına alındı.

Yakalaması bulunan 7 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Niğde'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı olan 7 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışmada 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden M.A.A, A.T, E.Y. ve D.D. işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası M.O. ise işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.


İki şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi. - NİĞDE

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
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