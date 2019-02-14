Son Dakika Haberleri: Yakalaması Bulunan Fetö Şüphelisi Tutuklandı

Yakalaması Bulunan Fetö Şüphelisi Tutuklandı

1 saat önce

Karabük'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yakalaması Bulunan Fetö Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
Karabük'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan A.A. isimli şüpheli İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Safranbolu ilçesinde bulunan evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:12 Kaynak: İHA

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Karabük, 3. Sayfa
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