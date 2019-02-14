Yakalaması Bulunan Fetö Şüphelisi Tutuklandı
1 saat önce
Karabük'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karabük
'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan A.A. isimli şüpheli İstihbarat ve TEM
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Safranbolu
ilçesinde bulunan evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:12 Kaynak: İHA
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