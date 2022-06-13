Yakalanacağını anlayan hırsız sınır sınır tanımadı! Annesini ve eşini bıçakla rehin alan hırsız, özel harekat tarafından etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Yakalanacağını anlayan hırsız sınır sınır tanımadı! Annesini ve eşini bıçakla rehin alan hırsız, özel harekat tarafından etkisiz hale getirdi

13.06.2022 15:26

Kayseri'de "hırsızlık" suçundan aranan adam, polis ekiplerinin düzenlediği baskın esnasında elindeki bıçakla annesini ve eşini rehin aldı. 5 saat süren rehine krizinde özel harekat polislerinin de devreye girmesi sonucu şüpheli şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir okulda meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

POLİSİ GÖRÜNCE AİLESİNİ REHİN ALDI

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Y.E.S. olduğunu belirledi. Şahsın ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında olduğunu belirleyen ekipler, sabah saatlerinde çalışma başlattı. Operasyonda kapıda polis ekiplerini gören şahıs, teslim olmamak için elindeki bıçak ile annesini ve eşini rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri'de 5 saatlik rehine krizi: Hırsızlık suçlusu yakalanacağını anlayınca, annesi ve eşini bıçakla rehin aldı

5 SAAT SONUNDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Uzun uğraşlar sonucu teslim olmayan şahsı etkisiz hale getirmek için olay yerine özel hareket polisleri de sevk edildi. Bu sırada çelik yelek giyen polis ekipleri de, apartmanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Y.E.S., yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Polis otosuna bindirilen Y.E.S., emniyete götürüldü. Çevredeki vatandaşlarda rahat bir nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yakalanacağını anlayan hırsız sınır sınır tanımadı! Annesini ve eşini bıçakla rehin alan hırsız, özel harekat tarafından etkisiz hale getirdi
Yakalanacağını anlayan hırsız sınır sınır tanımadı! Annesini ve eşini bıçakla rehin alan hırsız, özel harekat tarafından etkisiz hale getirdi
Yakalanacağını anlayan hırsız sınır sınır tanımadı! Annesini ve eşini bıçakla rehin alan hırsız, özel harekat tarafından etkisiz hale getirdi
Yakalanacağını anlayan hırsız sınır sınır tanımadı! Annesini ve eşini bıçakla rehin alan hırsız, özel harekat tarafından etkisiz hale getirdi
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Kayseri'de 5 saatlik rehine krizi Kayseri'de 5 saatlik rehine krizi
Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yakalanacağını anlayan hırsız sınır sınır tanımadı! Annesini ve eşini bıçakla rehin alan hırsız, özel harekat tarafından etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yakalanacağını anlayan hırsız sınır sınır tanımadı! Annesini ve eşini bıçakla rehin alan hırsız, özel harekat tarafından etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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