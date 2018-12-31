Yakalanacağını Anlayan Kadın Çaldığı Yüzüğü Su İçerek Böyle Yuttu

Yakalanacağını anlayan kadın çaldığı yüzüğü su içerek böyle yuttu Üsküdar'da kuyumcuya giren kadın incelediği yüzüğü önce evine attı sonra da yuttu Hastaneye götürülen kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıİSTANBUL - Üsküdar'da bir kuyumcuya giren kadın, satın alma bahanesiyle incelediği...

Yakalanacağını anlayan kadın çaldığı yüzüğü su içerek böyle yuttu

Üsküdar'da kuyumcuya giren kadın incelediği yüzüğü önce evine attı sonra da yuttu

Hastaneye götürülen kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı



İSTANBUL - Üsküdar'da bir kuyumcuya giren kadın, satın alma bahanesiyle incelediği 5 taş pırlanta yüzüğü cebine attı. Kuyumcunun tüzüğün kaybolduğunu fark etmesi üzerine paniğe kapılan kadın su ile çaldığı yüzüğü yuttu. O anlar kameralara yansırken, polis tarafından hastaneye götürülerek midesinde yüzük tespit edilen kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz 20 Aralık Perşembe günü saat 12.30 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli kadın olay günü kuyumcuya girerek 5 taş pırlanta yüzük alacağını söyledi. Bunun üzerine kuyumcu Mehmet Erdoğan, kadının istediği yüzükleri incelemesi için tezgaha çıkarttı. İnceleme yapan kadın satın alma bahanesiyle yüzüklerden birini el çabukluğuyla cebine attı. Kısa bir süre sonra diğer yüzükleri toplayan kuyumcu, bir yüzüğün eksik olması üzerine kadına alıp almadığını sordu. Kuyumcunun sözleri üzerine paniğe kapılan kadın, cebinden çıkarttığı yüzüğü su içerek yuttu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının çaldığını kabullenmemesi üzerine kuyumcu güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonucunda kadının yüzüğü yuttuğunu gören adam durumu polis ekiplerine bildirdi.

Midesinde pırlanta yüzük olduğu tespit edildi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kadını hastaneye götürerek röntgen filmi çektirdi. Sonucunda ise kadının midesinde bin lira değerindeki yüzüğün olduğu tespit edildi. Polis merkezine götürülerek işlemleri tamamlanan M.A. isimli kadın, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadının yuttuğu yüzüğü ya doğal yollarla çıkartacağı ya da parasını ödeyeceği bilgisine ulaşıldı.

Marmaris'teki turist de yüzüğü yutmuştu

Öte yandan Muğla Marmaris'te İrlandalı bir turistin geçtiğimiz aylarda 40 bin lira değerindeki pırlanta yüzüğü yutmuş, yüzük ise klonoskopi yöntemiyle çıkartılmıştı. Turist ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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