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Yakalanacağını anlayınca kaçırmaya çalıştılar

1 saat önce

Yakalanacağını anlayınca kaçırmaya çalıştılar Kayseri'de 16 tane yakalama emri bulunan kadın gözaltına alındıKAYSERİ - Kayseri'de çeşitli suçlardan hakkında 16 yakalama emri bulunan ve 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kadının yakınları, polis ekiplerini görünce kadını kaçırma...

Yakalanacağını anlayınca kaçırmaya çalıştılar

Kayseri'de 16 tane yakalama emri bulunan kadın gözaltına alındı

KAYSERİ - Kayseri'de çeşitli suçlardan hakkında 16 yakalama emri bulunan ve 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kadının yakınları, polis ekiplerini görünce kadını kaçırma girişiminde bulundu. Kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri,

'konut dokunulmazlığını ihlal', 'hırsızlık', 'yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından hakkında 16 yakalama emri bulunan ve 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Gülcan K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi 638. Sokak'ta bir evde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin eve geldiğini gören Gülcan K.'nın yakınları, kadını kaçırma girişiminde bulundu ama başarılı olamadı.

Ekipler tarafından evde yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek ve bu silahlara ait 8 adet dolu fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gülcan K., yanındaki 2 çocuğuyla beraber cezaevine teslim edildi.

Yakalanacağını anlayınca kaçırmaya çalıştılar

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:04 Kaynak: İHA
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