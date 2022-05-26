Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktılar - Son Dakika
Üye Girişi

Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktılar

26.05.2022 09:26

Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktılar Kayseri'de yakalanacaklarını anlayan uyuşturucu tacirleri, taşıdıkları uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktı.

Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktılar

KAYSERİ - Kayseri'de yakalanacaklarını anlayan uyuşturucu tacirleri, taşıdıkları uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktı. Ekipler yaptıkları aramada uyuşturucu maddeyi bulurken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, M.S., V.E. ve H.Y.'nin Doğu illerinden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. 2 şahsın bulunduğu otomobili ve diğer şahsın bulunduğu yolcu otobüsünü tespit eden ekipler, harekete geçti. Ekipler, 3 kişiyi gözaltına alırken, şahısların 1 kilo sentetik uyuşturucuyu Sarız ilçesinde ayakkabı kutusuna koyarak tarlaya bıraktığını belirledi. Arama yapan narkotik dedektifleri, uyuşturucu maddeyi bularak el koydu.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü.

Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktılar
Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktılar
Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktılar

YORUMLAR
500
Yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı Yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı Bilecik'te 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Bilecik'te 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktılar - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
14:39 Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 15:35:22. #1.11#
SON DAKİKA: Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement