Yakalanacaklarını anlayınca paraları ekmeğin arasına gizledi - Son Dakika

Sivas Belediyesi Zabıta ekipleri ve polis ekipleri dilencilere göz açtırmıyor. Ekipler kentte yaptıkları operasyonda dilencileri suçüstü yakaladı. Yakalanan dilenciler üst araması için polis merkezine götürüldü. Bir dilencinin yakalanacağını anlayınca, vatandaşlardan duygu sömürüsüyle topladığı paraları ekmeğin içine gizlediği görüldü. - SİVAS

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