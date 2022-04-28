Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeyi araçtan dışarıya attılar - Son Dakika
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Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeyi araçtan dışarıya attılar

28.04.2022 17:37
Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeyi araçtan dışarıya attılar

Burdur'da polis ekipleri tarafından izlenildiğini fark eden şahıslar araçtaki şüpheli maddeleri camdan dışarıya fırlattı.

Burdur'da polis ekipleri tarafından izlenildiğini fark eden şahıslar araçtaki şüpheli maddeleri camdan dışarıya fırlattı.

Burdur'un Yeşilova İlçesinde uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı alınan bir şüpheliler takibe alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından izlendiğini fark eden şüpheli şahıs aracın camından dışarıya bazı şeyler attığı tespit edildi. Durdurulan araç içerisinden çıkan S.C.K., M.K. ve F.S. isimli şahısları gözaltına alındı. Ekiplerin çevrede yaptığı araştırmalarda etrafa atılmış 36,97 gram eroine benzer madde, 5 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ve 3 adet bıçak bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeyi araçtan dışarıya attılar
Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeyi araçtan dışarıya attılar

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Uyuşturucu, Tragger, Burdur, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeyi araçtan dışarıya attılar - Son Dakika


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