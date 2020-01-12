Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu camdan attılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu camdan attılar - Son Dakika

Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu camdan attılar

6 saat önce

Adıyaman'da, polisin dur ikazlarına uymayarak kaçan bir otomobildeki 2 şahıs, polisin kendilerini yakalayacağını anlayınca 650 gram uyuşturucuyu camdan dışarı attılar.

Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu camdan attılar, System.String[]

Adıyaman'da, polisin dur ikazlarına uymayarak kaçan bir otomobildeki 2 şahıs, polisin kendilerini yakalayacağını anlayınca 650 gram uyuşturucuyu camdan dışarı attılar.


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi eski Samsat Caddesi üzerinde Yunus polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak kaçan otomobilde bulunan H.T. ile B.A., isimli iki şahıs araç içerisinde bulunan 650 gram uuyuşturucu maddesi olan esrarı otomobil camından dışarı attı. Polis ekiplerince yakalanan otomobildeki H.T. ile B.A., gözaltına alınırken camdan atılan uyuşturucu maddesine polis ekiplerince el konuldu.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, Samsat, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:12 Kaynak: İHA
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