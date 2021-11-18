Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu etrafa saçtılar - Son Dakika

Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu etrafa saçtılar

KAYSERİ Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar yakalanacaklarını anlayınca apartmanın bahçesine uyuşturucu saçtı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen 2 adreste arama yapıldı. Arama yapılan evlerde 21,73 gram metamfetamin, 2,90 gram esrar, 2,05 gram eroin, 1 adet alüminyum folyo ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda 5 şahsa işlem yapılırken, yakalanacağını anlayan 2 uyuşturucu taciri de kaçmaya çalışırken uyuşturucu maddeleri etrafa saçtı. Yakalanan 2 şahıs gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.