Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu yola saçmaya çalıştılar - Son Dakika
Üye Girişi

Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu yola saçmaya çalıştılar

23.02.2022 13:00

Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu yola saçmaya çalıştılarSAKARYA Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanacağını anlayan şüpheliler uyuşturucu maddesini yola saçarak kaçmaya çalıştı.

Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu yola saçmaya çalıştılar

SAKARYA Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanacağını anlayan şüpheliler uyuşturucu maddesini yola saçarak kaçmaya çalıştı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen toplamda 26 bin 85 TL ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehirde suça geçit vermiyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapasımda Adapazarı ilçesinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Polisler tarafından yakalanacağını anlayan şüpheliler, uyuşturucu maddesini yola saçarak kaçmaya çalıştılar. Ekiplerce yakalanan iki araç içerisinde yapılan aramalarda; 188 adet ecstasy hap, 183,57 gram metamfetamin maddesi, 47,62 gram toz halinde ecstacy maddesi, 16,98 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen toplamda 26 bin 85 TL ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda T.C., C.K., C.A., M.M. ve F.H. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak' suçundan adli mercilere sevk edilecek.

Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu yola saçmaya çalıştılar
Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu yola saçmaya çalıştılar
Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu yola saçmaya çalıştılar
Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu yola saçmaya çalıştılar
Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu yola saçmaya çalıştılar

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları Son dakika haberi! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları Taksim'de kurallara uymayan sürücülere 14 bin TL para ceza kesildi... Yazılan cezaya küfür etti Taksim'de kurallara uymayan sürücülere 14 bin TL para ceza kesildi... Yazılan cezaya küfür etti

Türk Lirası, Uyuşturucu, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu yola saçmaya çalıştılar - Son Dakika


Son Dakika
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
13:09 Savaş başlamadan mülteciler konuşulmaya başlandı! Romanya: 500 bin Ukraynalı mülteci alabiliriz
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
12:48 Ukrayna'da asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları kamaralara yansıdı
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
11:32 Acil servisteki patlamada vücudunda yanıklar oluşan Gizem Eliftürk: Suçum olmadığı halde diri diri herkesin gözü önünde yandım
10:03 Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım
12:16 Rusya, dünyanın en büyük ülkelerinin yaptırım listesinde! İşte o liste
12:11 Esra Erol'da ortalık karıştı! Ceylan kayınpederine saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 13:35:14. #1.11#
SON DAKİKA: Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu yola saçmaya çalıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement