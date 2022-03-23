YAKALANAN 2 DEAŞ'LIDAN BİRİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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YAKALANAN 2 DEAŞ'LIDAN BİRİ TUTUKLANDI

23.03.2022 14:52

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ terör örgütünün deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ terör örgütünün deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü. 2018 yılında Suriye Daşişa bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen dokümanda 'Soldiers' (Asker) ibaresi bulunan Irak uyruklu Jarjees Doshan Zerkan Zerkan Yunus Emre mahallesinde evinde yakalandı. Operasyonda 2018 yılında DEAŞ terör örgütünde maliye memuru olarak görev yaptığı değerlendiren Irak uyruklu Mohammad Saadı Al Alı Marulcu mahallesindeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Irak uyruklu Jarjees Doshan Zerkan Zerkan adli kontrol ile serbest bırakılırken, Irak uyruklu Mohammad Saadı Al Alı ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Irak uyruklu Jarjees Doshan Zerkan Zerkan'ın sınır dışı edileceği öğrenildi.

YAKALANAN 2 DEAŞ'LIDAN BİRİ TUTUKLANDI
YAKALANAN 2 DEAŞ'LIDAN BİRİ TUTUKLANDI
YAKALANAN 2 DEAŞ'LIDAN BİRİ TUTUKLANDI

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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