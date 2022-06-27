Yakalanan 227 göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne'den yola çıktı - Son Dakika
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Yakalanan 227 göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne'den yola çıktı

27.06.2022 23:32

Yakalanan 227 göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne'den yola çıktı Edirne'de yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin ardından otobüslerle kafile halinde İstanbul Havalimanı'na gönderildi.

Yakalanan 227 göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne'den yola çıktı

EDİRNE - Edirne'de yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin ardından otobüslerle kafile halinde İstanbul Havalimanı'na gönderildi.

Edirne'de yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından, sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle kafile halinde İstanbul Havalimanına doğru yola çıktı.

Afganistan uyruklu kaçak göçmenler İstanbul Havalimanı'ndan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.

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Edirne'de yakalanan 227 kaçak Afgan göçmen ülkelerine gönderilecek Edirne'de yakalanan 227 kaçak Afgan göçmen ülkelerine gönderilecek Akom'dan İstanbul'da Fırtına ve Yağış Uyarısı Akom'dan İstanbul'da Fırtına ve Yağış Uyarısı
Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Afganistan, İstanbul, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yakalanan 227 göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne'den yola çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yakalanan 227 göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne'den yola çıktı - Son Dakika
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