Yakalanan 3 uyuşturucu zanlısından 2'si tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ö. ve H.S. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen H.Ö, H.S. ve M.C.G'yi operasyonla yakaladı.

Karaman 'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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