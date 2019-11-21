Yakalanan banka soyguncusu konum bilgilerini polisle paylaştığı için Google'ı suçluyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde banka soyan bir şüpheli Google'ın yardımıyla birkaç hafta sonra yakalandı. Yargılanmasına devam edilen şüpheli, kişisel konum bilgilerini paylaştığı için Google'ı suçluyor ve davanın usule aykırı olduğunu savunuyor.



24 yaşındaki Okello Chatrie Virginia eyaletinde silahla girdiği bankadan 195 bin dolar alarak kaçtı. Olay 20 Mayıs 2019 tarihinde Virgina eyaletinin küçük Midlothian kentinden gerçekleşti.