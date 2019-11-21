Son Dakika Haberleri: Yakalanan banka soyguncusu konum bilgilerini polisle paylaştığı için Google'ı suçluyor
Son Dakika Dünya Yakalanan banka soyguncusu konum bilgilerini polisle paylaştığı için Google'ı suçluyor - Son Dakika Dünya

Yakalanan banka soyguncusu konum bilgilerini polisle paylaştığı için Google'ı suçluyor

6 saat önce

ABD'nin Virginia eyaletinde, silahlı soygun suçundan yargılanan bir şüpheli kişisel bilgilerini polis ile paylaştığı gerekçesiyle Google'u suçluyor ve anayasal haklarının ihlal ediliğini iddia ediyor

Yakalanan banka soyguncusu konum bilgilerini polisle paylaştığı için Google'ı suçluyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde banka soyan bir şüpheli Google'ın yardımıyla birkaç hafta sonra yakalandı. Yargılanmasına devam edilen şüpheli, kişisel konum bilgilerini paylaştığı için Google'ı suçluyor ve davanın usule aykırı olduğunu savunuyor.


24 yaşındaki Okello Chatrie Virginia eyaletinde silahla girdiği bankadan 195 bin dolar alarak kaçtı. Olay 20 Mayıs 2019 tarihinde Virgina eyaletinin küçük Midlothian kentinden gerçekleşti.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, Google, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak
Adnan Oktar, cezaevinde de rahat durmadı! Kediciklere mektup göndermiş Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu, ABD'li diplomatı kürsüden indirdi Cumhuriyet davasında karar açıklandı! Kadri Gürsel beraat etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 20:18:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yakalanan banka soyguncusu konum bilgilerini polisle paylaştığı için Google'ı suçluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]