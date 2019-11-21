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Yakalanan banka soyguncusu konum bilgilerini polisle paylaştığı için Google'ı suçluyor
6 saat önce
ABD'nin Virginia eyaletinde, silahlı soygun suçundan yargılanan bir şüpheli kişisel bilgilerini polis ile paylaştığı gerekçesiyle Google'u suçluyor ve anayasal haklarının ihlal ediliğini iddia ediyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde banka soyan bir şüpheli Google'ın yardımıyla birkaç hafta sonra yakalandı. Yargılanmasına devam edilen şüpheli, kişisel konum bilgilerini paylaştığı için Google'ı suçluyor ve davanın usule aykırı olduğunu savunuyor.
24 yaşındaki Okello Chatrie Virginia eyaletinde silahla girdiği bankadan 195 bin dolar alarak kaçtı. Olay 20 Mayıs 2019 tarihinde Virgina eyaletinin küçük Midlothian kentinden gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:04
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