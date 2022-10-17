Yakalanan bilgisayar hırsızı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yakalanan bilgisayar hırsızı tutuklandı

17.10.2022 10:12
Yakalanan bilgisayar hırsızı tutuklandı

Eskişehir'de bir evden 15 bin TL değerindeki bilgisayarın çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de bir evden 15 bin TL değerindeki bilgisayarın çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Ev sahibinin beyanına göre evden 15 bin TL değerinde bilgisayar ve bilgisayar ekipmanlarının çalındığı olay hakkında başlatılan çalışmalar sonucu şüpheli D.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen D.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı Son dakika haberi | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı Eskişehir gündem haberleri... Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Eskişehir gündem haberleri... Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yakalanan bilgisayar hırsızı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:46 Alanyaspor'un hocası Francesco Farioli ekibini genişletmek için internetten ilan verdi
14:33 Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'nin harcamalarından dert yandı: Muhaseben kötü
14:28 41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu
14:05 AK Parti'nin kalesinde Gelecek Partisi sürprizi! Bütün muhalefet partilerini geride bıraktı
13:52 İsveç'te kurulan yeni hükümetten Türkiye mesajı: Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz
13:26 Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti
13:25 İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı
13:19 Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi
13:05 Jesus'un yıldızını parlattığı Fenerbahçeli futbolcuya İspanyol takımları talip oldu
12:49 Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin saldırısına uğradı! Gözünü kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 14:49:12. #1.12#
SON DAKİKA: Yakalanan bilgisayar hırsızı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement