Yakalanan Dilenci: " Ben Bu Yolun Yolcusuyum"

Yakalanan dilenci: " Ben bu yolun yolcusuyum" Bingöl'de zabıta ekipleri tarafından yapılan çalışmada çocuklarını kullanarak dilenen 50 kişi yakalanarak haklarında yapılan işlemin ardından kentten uzaklaştırıldı Yakalanan dilencilerden biri ise" "Ben bu yolun yolcusuyum"demesi dikkat çektiBİNGÖL...

Yakalanan dilenci: " Ben bu yolun yolcusuyum"

Bingöl'de zabıta ekipleri tarafından yapılan çalışmada çocuklarını kullanarak dilenen 50 kişi yakalanarak haklarında yapılan işlemin ardından kentten uzaklaştırıldı

Yakalanan dilencilerden biri ise" "Ben bu yolun yolcusuyum"demesi dikkat çekti



BİNGÖL - Bingöl'de zabıta ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 50 dilenci yakalanarak il dışına gönderildi. Yakalanan dilencilerden biri ise kameraya "Ben bu yolun yolcusuyum"demesi dikkat çekti.

Bingöl Belediyesi Zabıta Amirliği, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte çevre illerden gelip dilenen kişilere yönelik çalışma başlattı.Son bir hafta içerisinde kentin işlek yerlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilenen kişilere yönelik yapılan çalışmada, 50 kadın yakalanıp il dışına gönderildi. Çalışma kapsamında bugün yakalanan 8'i çocuk, 11 kadın hakkında ise yasal işlem yapıldı. Çevre illerden geldikleri öğrenilen kadınlara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde 153 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan görüntüsü çekilen dilenci bir kadın ise, "Ben bu yolun yolcusuyum" demesi dikkat çekti.

Dilenen kişilere yönelik çalışmaların sıklıkla devam edeceğini belirten Zabıta Müdürü Mehmet Erdem, "Zabıta ekiplerimizle birlikte, ilimizde 1 hafta boyunca çevre illerden gelip duygu sömürüsü yaparak vatandaşlarımızdan para dilenen dilencileri topluyoruz. Son 1 haftada topladığımız dilencilerin üzerinden 170 lira kadar para çıktı, kayıtlarımıza aldık. Bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz, bu tür insanlara para vermemeleri. Zabıta arkadaşlarımıza yardımcı olmalarıdır" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi

Kadın Dizisinin Bahar'ı Mor Kazağını Çıkarınca Seyirci Rahat Bir Nefes Aldı

237 Bin Dolarlık Elması Çalan Mısırlı Kadın Yakalandı

Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi