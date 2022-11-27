Beyoğlu'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Abdülhak Hamit Caddesi'nde dilenen kadın Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu kadın, kendisini çeken İhlas Haber Ajansı muhabirine tepki gösterdi. İHA muhabirine, "Niye çekiyorsun, utanmıyor musun?" diyen yabancı uyruklu kadın, muhabirin kamerasına da saldırdı. Ekipler tarafından Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen dilencinin cebinden çıkan paraya tutanak karşılığı el koyuldu ve Kabahatler Kanunu'na göre dilenciye 277 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

Beyoğlu Belediyesi, İhlas Haber Ajansı, Beyoğlu, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dilencilik yapan yabancı uyruklu kadın İHA muhabirinin kamerasına saldırdı - Son Dakika

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