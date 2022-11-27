Dilencilik yapan yabancı uyruklu kadın İHA muhabirinin kamerasına saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Dilencilik yapan yabancı uyruklu kadın İHA muhabirinin kamerasına saldırdı

27.11.2022 09:24

Dilencilik yapan yabancı uyruklu kadın İHA muhabirinin kamerasına saldırdı Beyoğlu'nda dilencilik yapan yabancı uyruklu kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Dilencilik yapan yabancı uyruklu kadın İHA muhabirinin kamerasına saldırdı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda dilencilik yapan yabancı uyruklu kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan dilenci kadın, kendisini çeken İHA muhabirinin kamerasına saldırdı.

Beyoğlu'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Abdülhak Hamit Caddesi'nde dilenen kadın Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu kadın, kendisini çeken İhlas Haber Ajansı muhabirine tepki gösterdi. İHA muhabirine, "Niye çekiyorsun, utanmıyor musun?" diyen yabancı uyruklu kadın, muhabirin kamerasına da saldırdı. Ekipler tarafından Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen dilencinin cebinden çıkan paraya tutanak karşılığı el koyuldu ve Kabahatler Kanunu'na göre dilenciye 277 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İstiklal Caddesi'nde alınan tedbir kararının ardından denetim İstiklal Caddesi'nde alınan tedbir kararının ardından denetim

Beyoğlu Belediyesi, İhlas Haber Ajansı, Beyoğlu, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dilencilik yapan yabancı uyruklu kadın İHA muhabirinin kamerasına saldırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:10 Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Vergi kaçakçılığı yoluyla teröre finansman sağlayanlara karşı tedbirler artırıldı
11:09 Milyonların beklediği EYT düzenlemesi için AK Partili yetkililer o tarihi işaret etti
11:03 Saç ektiren Murat Boz son halini takipçilerinin beğenisine sundu
10:21 Faizin tek haneye inmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir sonraki hedef için talimat geldi
10:16 Konya'daki vahşete ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama: Rutin denetimler eksiksiz yapıldı
10:00 Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışmalarına İYİ Partiden son nokta: Vekilimizin açıklaması şahsi görüşüdür
09:11 Aylar boyunca devlet hastanesinde çalışan sahte doktordan akılalmaz ifade! Ameliyatlara bile girmiş
08:25 İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verildi! Aralık ayı zor geçecek
07:49 Düzce'de korkutan bir deprem daha! Sarsıntı İstanbul'dan da hissedildi
00:34 Milli Savunma Bakanlığı: 10'u Irak'ın, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2022 11:47:24. #1.11#
SON DAKİKA: Dilencilik yapan yabancı uyruklu kadın İHA muhabirinin kamerasına saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement