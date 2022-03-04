Yakalanan dilencinin üzerinden 3 bin 745 lira çıktı - Son Dakika
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Yakalanan dilencinin üzerinden 3 bin 745 lira çıktı

04.03.2022 16:35
Yakalanan dilencinin üzerinden 3 bin 745 lira çıktı

Adıyaman Kahta ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından duygu sömürüsü yaparak vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Adıyaman Kahta ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından duygu sömürüsü yaparak vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Kahta ilçesi Atatürk Bulvarı'nda dilencilik yaparken yakalanan M.K. isimli şahıs yakalanarak karakola götürüldü. Zabıta ekiplerince M.K. üzerinde yapılan aramada 3 bin 745 lira para tespit edildi. Tutanakla paralara el konulurken, M.K. hakkında kabahatler kanunu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi - ADIYAMAN

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Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Zabıta, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yakalanan dilencinin üzerinden 3 bin 745 lira çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yakalanan dilencinin üzerinden 3 bin 745 lira çıktı - Son Dakika
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