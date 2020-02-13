Yakalanan eski savcı "Dolandırıcılık" iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yakalanan eski savcı 'Dolandırıcılık' iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Yakalanan eski savcı "Dolandırıcılık" iddiasıyla tutuklandı

7 saat önce

BAKIRKÖY Adliyesi'ndeki görevi sırasında sanık ve yakınlarını "beraat", meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Tamer C., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Yakalanan eski savcı
BAKIRKÖY Adliyesi'ndeki görevi sırasında sanık ve yakınlarını "beraat", meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Tamer C., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Bakırköy Adliyesi'ndeki görevi sırasında cinsel suçlarla ilgili dosyalarda sanık ve sanık yakınlarını "beraat", meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddia edilen cumhuriyet savcısı Tamer C., hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrasında Tamer C. görevinden istifa ederek ortadan kayboldu. Tamer C., dün akşam Beyoğlu'nda bir apart otelde yakalandı.Eski savcı Tamer C., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli Tamer C., savcılık sorgusunun ardından "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tamer C. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul
Bakırköy Adliyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:22 Kaynak: DHA
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