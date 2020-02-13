YAKALANAN ESKİ SAVCIYA "DOLANDIRICILIK" İDDİASIYLA TUTUKLAMA TALEBİ - Son Dakika
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YAKALANAN ESKİ SAVCIYA "DOLANDIRICILIK" İDDİASIYLA TUTUKLAMA TALEBİ

6 saat önce

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHABakırköy Adliyesi'ndeki görevi sırasında sanık ve yakınlarını "beraat", meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Tamer C., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

YAKALANAN ESKİ SAVCIYA

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

Bakırköy Adliyesi'ndeki görevi sırasında sanık ve yakınlarını "beraat", meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Tamer C., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bakırköy Adliyesi'ndeki görevi sırasında cinsel suçlarla ilgili dosyalarda sanık ve sanık yakınlarını "beraat", meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddia edilen cumhuriyet savcısı Tamer C., hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrasında Tamer C. görevinden istifa etmiş ve ortadan kaybolmuştu. Tamer C., dün akşam Beyoğlu'nda bir apart otelde yakalandı.

Eski savcı Tamer C., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli Tamer C., savcılık sorgusunun ardından "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


Bakırköy Adliyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:03 Kaynak: DHA
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