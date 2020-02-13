Yakalanan eski savcıya "dolandırıcılık" iddiasıyla tutuklama talebi - Son Dakika
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Yakalanan eski savcıya "dolandırıcılık" iddiasıyla tutuklama talebi

6 saat önce

BAKIRKÖY Adliyesi'ndeki görevi sırasında sanık ve yakınlarını "beraat", meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Tamer C., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yakalanan eski savcıya
BAKIRKÖY Adliyesi'ndeki görevi sırasında sanık ve yakınlarını "beraat", meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Tamer C., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bakırköy Adliyesi'ndeki görevi sırasında cinsel suçlarla ilgili dosyalarda sanık ve sanık yakınlarını "beraat", meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddia edilen cumhuriyet savcısı Tamer C., hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrasında Tamer C. görevinden istifa etmiş ve ortadan kaybolmuştu. Tamer C., dün akşam Beyoğlu'nda bir apart otelde yakalandı.

Eski savcı Tamer C., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli Tamer C., savcılık sorgusunun ardından "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


- İstanbul
Bakırköy Adliyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:04 Kaynak: DHA
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