Yakalanan FETÖ firarisi kadın zanlı, adli kontrol şartıyla bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yakalanan FETÖ firarisi kadın zanlı, adli kontrol şartıyla bırakıldı - Son Dakika

Yakalanan FETÖ firarisi kadın zanlı, adli kontrol şartıyla bırakıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan firari kadın şüpheli, hakimlikçe salıverildi.

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan firari kadın şüpheli, hakimlikçe salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2016'dan bu yana aranan B.Ö'nün, Çay ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, zanlıyı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan FETÖ firarisi kadın zanlı, adli kontrol şartıyla bırakıldı

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:48 Kaynak: AA
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