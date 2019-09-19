Son Dakika Haberleri: Yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

45 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.


Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda Hasan D. gözaltına alınmıştı. Hasan D., Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi. Örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı olduğu anlaşılan Hasan D., savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:14 Kaynak: İHA
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