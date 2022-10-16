Sokak ortasında av tüfeği ile öldürmüştü, firari cinayet zanlısı yakayı ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sokak ortasında av tüfeği ile öldürmüştü, firari cinayet zanlısı yakayı ele verdi

16.10.2022 13:47

Sokak ortasında av tüfeği ile öldürmüştü, firari cinayet zanlısı yakayı ele verdi Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen şahsı sokak ortasında av tüfeği ile vurarak öldüren zanlının firarı 1 ay sürdü.

Sokak ortasında av tüfeği ile öldürmüştü, firari cinayet zanlısı yakayı ele verdi

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen şahsı sokak ortasında av tüfeği ile vurarak öldüren zanlının firarı 1 ay sürdü. Dedektif gibi iz süren cinayet büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 14 Eylül'de ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.T., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen B.E. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada B.T., yanında bulunan av tüfeği ile B.E.'ye ateş açtı. B.E. ağır yaralanırken, B.T. de kiralık olduğu tespit edilen araç ile kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan B.E. ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. B.E., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin firarı 1 ay sürdü

Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şüpheli B.T. yakalanmamak için kaçarken, ekipler kovalamaca sonucu şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı var

Yapılan incelemede cinayet zanlısı B.T.'nin çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı ve dosyasının olduğu tespit edildi. Ayrıca, B.T.'nin boş bağ evlerinde kaldığı belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen B.T., emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.T., adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Kayseri gündem haberleri: Kayseri'den kısa kısa Kayseri gündem haberleri: Kayseri'den kısa kısa Son dakika haber: Husumetlisini öldüren zanlı yakalandı Son dakika haber: Husumetlisini öldüren zanlı yakalandı
Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında av tüfeği ile öldürmüştü, firari cinayet zanlısı yakayı ele verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:54 Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Maçın ilk 11'leri belli oldu
18:50 Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı
18:11 Yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim kimdir?
18:02 Premier Lig'de hakem kulağına söylenenlerden sonra tüm futbolcuları soyunma odasına yolladı
17:45 Oyuncu Damla Ersubaşı'ya yapılan yorum eski eşini küplere bindirdi! İşte olay olan yanıt
17:28 MHP lideri Bahçeli'den ABD'de ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi
17:07 Afganistan'da zina suçundan recm cezası verilen kadın hücresinde ölü bulundu
17:02 Milli futbolcu Orkun Kökçü, LGBT'yi simgeleyen renklere sahip olduğunu düşündüğü kaptanlık bandını takmayı reddetti
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden faciasının yaralılarını ziyaret etti: 5'inin durumu ağır, umutsuz değiliz
13:08 Ordu'da bir nikah memuru, karşısındaki gelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 19:06:45. #1.11#
SON DAKİKA: Sokak ortasında av tüfeği ile öldürmüştü, firari cinayet zanlısı yakayı ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement