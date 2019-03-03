Yakalanan Hırsız Sorguda Suç Ortaklarını Açıkladı
1 saat önce
Balıkesir'de çeşitli tarihlerde 9 ayrı hırsızlık olayına karışan hırsız polis tarafından yakalanınca suç ortaklarını itiraf etti.
Balıkesir
'de çeşitli tarihlerde 9 ayrı hırsızlık olayına karışan hırsız polis tarafından yakalanınca suç ortaklarını itiraf etti.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il merkezinde geçmiş tarihlerde otolardan akü hırsızlığı, rögar kapağı, yağmur ızgarası, inşaattan demir ve musluk bataryası çalınması olayları ile ilgili olarak, 9 ayrı olaya karıştığı tespit edilen O. D. adlı şahıs İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
görevlilerince yakalandı. Yakalanan şahsın hırsızlıktan kaydının olduğu ve UYAP sorgusunda arandığı tespit edilince, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Poliste yapılan sorgulamada hırsızlık zanlısı hırsızlık olaylarını H.D., S.D., P.D., E.D. ve Y.C. ile birlikte gerçekleştirdiğini, sadece 4 hırsızlık olayını yalnız gerçekleştiğini ve diğer hırsızlık olaylarını isimleri verdiği şahıslarla gerçekleştirdiğini ifadesinde beyan etti. Yakalanan şahıslarla ilgili tahkikat devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:10 Kaynak: İHA
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