Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı - Son Dakika

Toplyın şu uyanıkları:

Ya çakal bunlar hangi şehirden nasıl ve kimlerin vasıtasıyla maşasıyla büyük şehirlere getirtiriyorlar araştırmak çok mu zor her yerdeler hele istanbulun kalabalık ilçelerinde bakırköy kadıköy şişli bu pandemide niçin ilgilenen yetkili ypk bu gün iki kadın kucağında mayışmış çocuk şişli kurtuluşta markete girdi koca bir torba bozuk parayı bütün yaptı say day bitmedi para arkadaş üst baş leş eller tırnaklar tam felaket maske hijyen Allah hak getire onlara pandemi yok mu kim bunlar sahip çıkılsın çare bulunsun dikkatli olan vatamdaşa ceza mı bu yahu adım başı her kaldırımdalar her köşedeler kim var arkalarında bunların bıktık resmen insanları taciz ederek para istiyorlar