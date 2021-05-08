Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı - Son Dakika

Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı

08.05.2021 16:55

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yakayı ele veren hırsızlar, peş peşe mide bulandıran görüntüler ortaya koydular. Girdikleri marketten el çabukluğuyla para çalan iki hırsızı, yaşlı bir kadın eczanede yakaladı. Serbest kalabilmek adına yapmadıkları kalmayan hırsızların o anları saniye saniye eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mide bulandıran olay Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 56/2 Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete alıveriş yapmak için giren birisi hamile 2 kadın, el çabukluğuyla market sahibi Meral Alataş'ın 200 lirasını çaldı.

PARASI ÇALINAN ESNAF İLE KADINLAR ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Daha sonra ise şahıslar marketten çıkıp, olay yerinden uzaklaştı. Parasının çalındığını fark eden yaşlı kadın, marketten çıkarak hırsızların peşine düştü. Bir süre takibi sürdüren kadın, şüphelileri Bosna Caddesi üzerinde bulunan bir eczanede alışveriş yaparken yakaladı. Market sahibi kadın hırsızların yakasına yapışınca, şüpheliler ile yaşlı kadın arasında arbede yaşandı. Daha sonra ise çevredeki vatandaşların da gelmesi üzerine hırsızların olay yerinden kaçmasına müsaade edilmedi. Vatandaşların tepkisi üzerine hırsızlardan birisi, hamile olan yakınının arkasına saklanarak, onu kendisine siper etti.

KAÇABİLMEK İÇİN İĞRENÇLEŞTİLER

Olay yerine gelen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polisin geleceğini duyan hırsızlardan bir tanesi, olay yerinde elinin üzerine tuvaletini yaptı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polislerin gelmesiyle birlikte hırsızlar, hem parasını çaldıkları kadına hem de polis ekiplerine dil dökmeye başladı. Şikayetçi olmaması için market sahibi kadının yanına giderek aldıkları parayı geri uzatan hırsızların bu teklifini yaşlı kadın kabul etmedi. Şüpheliler kendilerini görüntüleyen gazetecilere de taş attı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından polis otosuna götürülene kadar dil döken F.M. ile A.M. isimli 2 hırsız, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanmamak için sokak ortasında tuvaletini yapan hırsızın, kendisini polis otosuna götürürken eşyalarına dokunmak istemeyen polis memuruna 'Ben senden temizim' demesi dikkat çekti. Market sahibi Meral Alataş ise, emniyete giderek 2 şüpheliden de şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başattı.

MARKET SAHİBİNİN HIRSIZLARI YAKALAMA ANI KAMERADA

Öte yandan market sahibi Meral Alataş'ın hırsızları yakalama anı eczanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızlardan bir tanesinin eczanede alışveriş yaptığı, market sahibinin bu sırada eczaneye gelerek hırsızı yakaladığı ve aralarında bir süre arbede yaşandığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise vatandaşlar gelerek olaya müdahale ediyor ve hırsız bunun üzerine hamile olan yakınının arkasına saklanıyor. Vatandaşlar hırsızı yakalayıp, polis ekiplerine haber veriyor.

Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı
Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı
Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı
Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı
Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı
Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı
Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı
Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı
Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı
Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı

Çayırova, Kocaeli, Market, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı - Son Dakika


YORUMLAR (9)
  • Bmn: Cono yakalandimi ya soyunur ya pisler bunlarda din iman hak hukuk adalet ahlak gibi kavramlar yoktur dunyada var oluslarinin tek sebebi kucuk yasdan itibaren her turlu vurgunculugu yapmaktir Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Toplyın şu uyanıkları: Ya çakal bunlar hangi şehirden nasıl ve kimlerin vasıtasıyla maşasıyla büyük şehirlere getirtiriyorlar araştırmak çok mu zor her yerdeler hele istanbulun kalabalık ilçelerinde bakırköy kadıköy şişli bu pandemide niçin ilgilenen yetkili ypk bu gün iki kadın kucağında mayışmış çocuk şişli kurtuluşta markete girdi koca bir torba bozuk parayı bütün yaptı say day bitmedi para arkadaş üst baş leş eller tırnaklar tam felaket maske hijyen Allah hak getire onlara pandemi yok mu kim bunlar sahip çıkılsın çare bulunsun dikkatli olan vatamdaşa ceza mı bu yahu adım başı her kaldırımdalar her köşedeler kim var arkalarında bunların bıktık resmen insanları taciz ederek para istiyorlar Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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