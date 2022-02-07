Üye Girişi
Yakalanan hırsızlık şüphelisinin üzerinden uyuşturucu maddeler çıktı - Son Dakika

Yakalanan hırsızlık şüphelisinin üzerinden uyuşturucu maddeler çıktı

07.02.2022 11:55
Yakalanan hırsızlık şüphelisinin üzerinden uyuşturucu maddeler çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde meydana gelen açıktan hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen A.E.Y. isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin aramasında 1 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Jandarma, Hisarcık, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yakalanan hırsızlık şüphelisinin üzerinden uyuşturucu maddeler çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:52 Lüks otomobil operasyonu! Piyasaya değerleri dudak uçuklattı!
11:52 Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verdi
11:51 Meclis Başkanı'ndan, Erdoğan'ın aday olamayacağı iddialarıyla ilgili yanıt: Böyle bir sorun yok
11:49 Ali Atay, ihanet iddialarından sonra Twitter'da gündem oldu
11:47 7 Şubat Pazartesi altının gramı 790 lira seviyesinden işlem görüyor
11:44 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu öğreniyor
11:43 Medipol öğrencisi sosyal medyadan ifşa etti: Fotoğraflarımı müstehcen içeriklere montajlıyor, ölümle tehdit ediyor!
11:32 Birlikte yaşadığı kadın yeniden kocasına döndü! Çıkan tartışmada pompalıyla dehşet saçtı
11:24 Son Dakika: Vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il
11:22 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ayşe trafik kazası geçiriyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 12:02:24. #1.13#
SON DAKİKA: Yakalanan hırsızlık şüphelisinin üzerinden uyuşturucu maddeler çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement