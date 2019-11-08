Yakalanan IŞİD üyelerinin iadesine pazartesi başlanıyor
7 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iadesine pazartesiden itibaren başlanacağını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iadesine pazartesiden itibaren başlanacağını açıkladı
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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:28
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