Son Dakika Haberleri: Yakalanan IŞİD üyelerinin iadesine pazartesi başlanıyor
Son Dakika Dünya Yakalanan IŞİD üyelerinin iadesine pazartesi başlanıyor

Yakalanan IŞİD üyelerinin iadesine pazartesi başlanıyor

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iadesine pazartesiden itibaren başlanacağını açıkladı

Yakalanan IŞİD üyelerinin iadesine pazartesi başlanıyor, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iadesine pazartesiden itibaren başlanacağını açıkladı


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Süleyman Soylu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:28 
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