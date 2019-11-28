Son Dakika Haberleri: Yakalanan kaçak göçmenlere 106 bin, sürücüye 48 bin lira ceza (2)
Son Dakika Güncel Yakalanan kaçak göçmenlere 106 bin, sürücüye 48 bin lira ceza (2) - Son Dakika

Yakalanan kaçak göçmenlere 106 bin, sürücüye 48 bin lira ceza (2)

6 saat önce

TUTUKLANDILARKahramanmaraş'ta, 34 kaçak göçmenle yakalanıp, gözaltına alınan organizatörler Nazmi B. ile Mehmet B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Yakalanan kaçak göçmenlere 106 bin, sürücüye 48 bin lira ceza (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR

Kahramanmaraş'ta, 34 kaçak göçmenle yakalanıp, gözaltına alınan organizatörler Nazmi B. ile Mehmet B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:58 Kaynak: DHA
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