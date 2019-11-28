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Yakalanan kaçak göçmenlere 106 bin, sürücüye 48 bin lira ceza (2)
6 saat önce
TUTUKLANDILARKahramanmaraş'ta, 34 kaçak göçmenle yakalanıp, gözaltına alınan organizatörler Nazmi B. ile Mehmet B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:58 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Kahramanmaraş'ta, 34 kaçak göçmenle yakalanıp, gözaltına alınan organizatörler Nazmi B. ile Mehmet B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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