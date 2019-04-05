Son Dakika Haberleri: Yakalanan Pişkin Televizyon Hırsızı "Zevk İçin Çaldım" Dedi

Yakalanan Pişkin Televizyon Hırsızı "Zevk İçin Çaldım" Dedi

1 saat önce

Yakalanan pişkin televizyon hırsızı "zevk için çaldım" dediKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir fırından televizyon çaldıktan sonra yakalanan hırsız, "zevk için çaldım" dedi.

Yakalanan pişkin televizyon hırsızı "zevk için çaldım" dedi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir fırından televizyon çaldıktan sonra yakalanan hırsız, "zevk için çaldım" dedi.
Edinilen bilgiye göre, Erkenez Mahallesi'nde bir fırından hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Fırın içerisindeki televizyonun çalınması sonrasında zanlının peşine düşen ekipler kısa sürede Mehmet Ö.'yü yakaladı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'neden çaldın?' sorusuna zanlı, "zevk için çaldım" yanıtını verdi. Çalınan televizyonun ise şahsın evinde bulunduğu öğrenildi.
Mehmet Ö.'nün daha önce de 6 kez suç işlediği ve önceki günde bir eczanede cep telefonu hırsızlığı olayına karıştığı ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:07 Kaynak: İHA

Polis, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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