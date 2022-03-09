Yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

09.03.2022 12:32
Yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan aranma kaydı olan şahsa jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan aranma kaydı olan şahsa jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan şahsın üzerinde 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Elmalı ilçesi, Akçay Mahallesi, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince G.Y. isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranma kaydının olduğu tespit edildi. Olay üzerine düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın yapılan kaba üst aramasında 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Manisa'da uyuşturucu operasyonu Son dakika haberleri | Manisa'da uyuşturucu operasyonu Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde yakalandı Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde yakalandı

Uyuşturucu, Hisarcık, Antalya, Elmalı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:27 Rusya gizli belgeleri kamuoyuyla paylaştı: Operasyona başlamasaydık; Ukrayna Mart ayında Donbass'a saldıracaktı
12:12 Eşini 23 yerinden bıçaklayıp, serbest kalmıştı! Erdoğan'ın 'adi herif' dediği Samet Ağ'ı serbest bırakan hakim ve savcı mercek altında!
12:08 Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan-Hazal Kaya tartışmasına gönderme: En iyi kadın oyuncu Ahmet Hakan!
12:06 Son bir hamburger yemek istediler: McDonalds Rusya'dan çekilme kararı alınca, önünde kuyruklar oluştu
12:00 Antalya'da korkunç cinayet: Zihinsel engelli adamı döverek öldürdüler! Eski eşi gözaltına alındı
11:59 MHK'nin maç vermediği hakemler listesine Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, uyuşturucu mu, terör mü?
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
11:40 Markalar teker teker Rusya'dan çekiliyor! İşte faaliyetlerine ara veren dev markalar
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
11:22 İstanbullulara bir kötü haber de ulaşımdan! Toplu taşımaya yüzde 65 zam yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 12:39:30. #1.12#
SON DAKİKA: Yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement