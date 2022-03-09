Yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan aranma kaydı olan şahsa jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan şahsın üzerinde 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Elmalı ilçesi, Akçay Mahallesi, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince G.Y. isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranma kaydının olduğu tespit edildi. Olay üzerine düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın yapılan kaba üst aramasında 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA