Son Dakika Haberleri: Yakalanan teröristin ifadesiyle pkk'nın cephaneliği ele geçti
Son Dakika Güncel Haber

Yakalanan teröristin ifadesiyle pkk'nın cephaneliği ele geçti

22 dakika önce

DİYARBAKIR'da, güvenlik güçlerince yakalanan teröristin verdiği ifade doğrultusunda, terör örgütü PKK'nın Mardin'deki cephaneliği ele geçirildi.

Yakalanan teröristin ifadesiyle pkk'nın cephaneliği ele geçti, System.String[]

DİYARBAKIR'da, güvenlik güçlerince yakalanan teröristin verdiği ifade doğrultusunda, terör örgütü PKK'nın Mardin'deki cephaneliği ele geçirildi.

Diyarbakır'da yakalanarak, Mardin'e getirilen PKK'lı teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda, güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ömeryan kırsalında ortak operasyon düzenledi. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerince 12 noktada arama yapıldı. Aramalar sonucu 4 el bombası, keskin nişancı silahı, 2 uzun namlulu silah, 2 RPG-7 roketatar, 2 roket başlığı, 7 roket sevk fişeği, M-16 tüfeğine ait 8 şarjör, çok sayıda fişek, gece görüş dürbünü, telsiz, 3 dinamit parçası, 2 el yapımı patlayıcı anahtar devresi, telsiz sistemine bağlı el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı madde yapımında kullanılan düzenekler ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Diyarbakır, Mardin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan sinyali sonrası YPG'li teröristler hendek kazısına hız verdi
Bakan Soylu, Diyarbakır şehitlerinin taziyesine katıldı CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "İşten çıkarmaları inceliyoruz" - ORDU HDP, Diyarbakır'da oturma eylemi yapan anneleri Meclis'e davet etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 14:08:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yakalanan teröristin ifadesiyle pkk'nın cephaneliği ele geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]