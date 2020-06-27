Yakalanan yılanlar doğaya bırakılıyor - Son Dakika

Yakalanan yılanlar doğaya bırakılıyor

Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından kent içinde yakalanan yılanlar doğal yaşam ortamlarına bırakılıyor.

Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından kent içinde yakalanan yılanlar doğal yaşam ortamlarına bırakılıyor.

Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı


Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, gelen ihbarları değerlendirerek kentte görülen yılanları yakalamaya devam ediyor.


Uzman ekipler tarafından yakalanan yılanlar, daha sonra doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Son olarak Yeni Mahalle ve Sazova Mahallesi'nden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler 2 yılanı daha özel ekipmanlar ile yakaladı. Yakalanan yılanlar, kent merkezinden uzak noktalardaki doğal yaşam alanlarına salındı.


Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, yılan görülmesi durumunda herhangi bir müdahaleden kaçınılması konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililer, "Yılan, özellikle bahar ve yaz aylarında çok sık görülen bir hayvandır. Yağışların bu sene çok olması ve sıcakların aniden artması sonucu tabiatta bir hareketlilik yaşandığı için daha çok açık alanlarda, sık otluklarda, ağaçlık, çalılık aralarında yılana rastlamak mümkündür. Hatta yaz aylarında bazen ev içlerine dahi girerler. Doğal dengenin sağlanmasında, özellikle tarla fareleri ile mücadelede yılanlar çok etkilidir. Bunun için yılanlar görüldüğü zaman hemen paniğe kapılıp öldürülmemesi gerekir" açıklamasında bulundu.


Öte yandan yılan görülmesiyle ilgili ihbarda bulunacak vatandaşların Tepebaşı Belediyesi yetkililerine, 0 (222) 211 40 00 numaralı telefondan ulaşabilecekleri bildirildi. - ESKİŞEHİR

Yeni Mahalle, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yakalanan yılanlar doğaya bırakılıyor - Son Dakika

Son Dakika

22:07 Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı 21:40 YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı 21:32 Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı 21:17 Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:30 Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı
23:05
Cem Yılmaz'dan kendi filminin duyurusunu yapmayan Netflix'e tepki: Tweet atma mı dediler
22:58
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
22:06
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
21:39
Arkadaşlarıyla otururken zerine su deposu düşen genç, toprağa verildi
21:37
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
21:31
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
21:23
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
21:17
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
21:04
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
20:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 23:20:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yakalanan yılanlar doğaya bırakılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]