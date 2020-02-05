Yakalandığı amansız hastalığı resim tutkusu ile yendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yakalandığı amansız hastalığı resim tutkusu ile yendi - Son Dakika

Yakalandığı amansız hastalığı resim tutkusu ile yendi

6 saat önce

Çorlu'da ikamet eden emekli memur Naim Gürzsoy yakalandığı amansız hastalığı resim tutkusu ile yendi.

Yakalandığı amansız hastalığı resim tutkusu ile yendi, System.String[]

Çorlu'da ikamet eden emekli memur Naim Gürzsoy yakalandığı amansız hastalığı resim tutkusu ile yendi.


Çorlu'da yer alan bir alışveriş merkezinde açılan sergi ile ilgili olarak bilgiler veren 65 yaşındaki sanatçı Naim Gürzsoy, "Yüzde 93 engelli raporluyum. Pankreasımdan tümör aldılar ama çok şükür şu anda sağlığım iyi. Hayatı bırakmak istemiyorum çünkü hayatı bıraktın mı çökersin. 15 yaşımdan bu yana resim çiziyorum. Önce karakalem çizdim sonra yavaş yavaş sulu boya çizdim. Bir ara karaciğer rahatsızlığı geçirince resme ara verdim şimdi yapmaya devam ediyorum" dedi. Gürzsoy, "1980 yılında devlet memuruydum. Eve gittikten sonra resim çiziyordum. Resim beni hayata bağladı. 65 yaşındayım. İlk sergimi açtım. Resimlerime de sergilerime de devam edeceğim" diye konuştu.


Naim Gürzsoy'un resim sergisinin açılışını Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter ile Çorlu Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Zeki Dobrucalı birlikte gerçekleştirdiler. - TEKİRDAĞ

Memur, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
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