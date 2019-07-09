Son Dakika Haberleri: Yakalanınca balkondan atlayan Iraklı hırsızın ayağı kırıldı
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Yakalanınca balkondan atlayan Iraklı hırsızın ayağı kırıldı

1 saat önce

Samsun'da girdiği evden hırsızlık yaptığı iddia edilen Irak uyruklu genç, ev sahibine yakalanınca kendini birinci katın balkonundan aşağı attı.

Yakalanınca balkondan atlayan Iraklı hırsızın ayağı kırıldı, System.String[]
Samsun'da girdiği evden hırsızlık yaptığı iddia edilen Irak uyruklu genç, ev sahibine yakalanınca kendini birinci katın balkonundan aşağı attı. Ayağı kırılmasına rağmen kaçan 18 yaşındaki genç, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Akram A.A.R.'nin(18), yine Irak uyruklu olan bir kişinin evine girerek para ve cep telefonu çaldığı iddia edildi. Ev sahibi kadın Akram A.A.R.'yi evinde yakalayınca panik içinde birinci katın balkonundan atlayan Iraklı genç kaçmak istedi. Sağ ayağı kırılan Akram A.A.R. yaralı halde kaçıp izini kaybettirdi. Ev sahibi kadın olayı polis haber verdi ve şikayetçi oldu.

Gazi Polis Merkezi ekipleri Akram A.A.R.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ayağı alçılı halde bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Akram A.A.R. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:00 Kaynak: İHA
Samsun, Polis, Irak, 3. Sayfa
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