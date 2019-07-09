Yakalanınca balkondan atlayan Iraklı hırsızın ayağı kırıldı
1 saat önce
Samsun'da girdiği evden hırsızlık yaptığı iddia edilen Irak uyruklu genç, ev sahibine yakalanınca kendini birinci katın balkonundan aşağı attı.
Samsun Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:00 Kaynak: İHA
'da girdiği evden hırsızlık yaptığı iddia edilen Irak
uyruklu genç, ev sahibine yakalanınca kendini birinci katın balkonundan aşağı attı. Ayağı kırılmasına rağmen kaçan 18 yaşındaki genç, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Çiftlik
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Akram A.A.R.'nin(18), yine Irak uyruklu olan bir kişinin evine girerek para ve cep telefonu çaldığı iddia edildi. Ev sahibi kadın Akram A.A.R.'yi evinde yakalayınca panik içinde birinci katın balkonundan atlayan Iraklı genç kaçmak istedi. Sağ ayağı kırılan Akram A.A.R. yaralı halde kaçıp izini kaybettirdi. Ev sahibi kadın olayı polis haber verdi ve şikayetçi oldu. Gazi Polis Merkezi
ekipleri Akram A.A.R.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ayağı alçılı halde bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Akram A.A.R. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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