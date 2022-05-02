Kaçmaya çalışan hırsız, iki bina arasındaki boşluğa düştü - Son Dakika
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Kaçmaya çalışan hırsız, iki bina arasındaki boşluğa düştü

02.05.2022 13:30

Kaçmaya çalışan hırsız, iki bina arasındaki boşluğa düştü Esenyurt'ta bir iş yerine çatıdan giren hırsızlık şüphelisi fark edilince kaçmaya çalışırken, bir binanın boşluğuna düşerek sıkıştı.

Kaçmaya çalışan hırsız, iki bina arasındaki boşluğa düştü

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir iş yerine çatıdan giren hırsızlık şüphelisi fark edilince kaçmaya çalışırken, bir binanın boşluğuna düşerek sıkıştı. Şüpheliyi düştüğü yerden olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir iş yerine girmeye çalışırken fark edilince iki hırsızdan biri kaçtı, diğeri ise binanın boşluğuna düştü. Hızlı hareket eden şüpheli binanın boşluğunda sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar hırsızı çıkartmak için çaba gösterse de kokularından yaklaşamazken vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler apartman boşluğunda sıkışan hırsızı gözaltına alarak karakola götürdü. Hırsızın iki apartman arasındaki boşluğa sıkıştığı o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan Rıza Ay, "Yan dükkanımızın gece bekçisi beni aradı. Bana 'Abi senin dükkanda birileri var' dedi. Bende zaten üst katta oturuyorum hemen dükkana indim. Geldiğimde bir tanesi hemen kaçtı. Diğerini ben görmedim, içeride olduğunu da bilmiyordum. Tabi hırsız kaçınca bende geri döndüm. Sessizlik olunca dükkandaki hırsız girdiği yerden kafasını uzattı. Bende anladım içeride bir tane daha hırsız olduğunu. Hemen birkaç arkadaşım daha geldi ve biz şahsı sıkıştırdık. Kaçacak yeri olmadığı için çatıda saçların üzerinde gezmeye başladı. Saçlardan birisi yamulunca ise iki bina arasındaki boşluğa düşerek sıkıştı. Ondan sonra polis ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Duvarı kırdılar ama hırsız oradan çıkmak istemedi. Polis arkadaşlar 6-7 saat uğraşarak hırsızı ikna etti. Sonrasında şahsı gözaltına aldılar ve bende şikayetçi oldum" dedi.

Kaçmaya çalışan hırsız, iki bina arasındaki boşluğa düştü
Kaçmaya çalışan hırsız, iki bina arasındaki boşluğa düştü
Kaçmaya çalışan hırsız, iki bina arasındaki boşluğa düştü
Kaçmaya çalışan hırsız, iki bina arasındaki boşluğa düştü
Kaçmaya çalışan hırsız, iki bina arasındaki boşluğa düştü
Kaçmaya çalışan hırsız, iki bina arasındaki boşluğa düştü

YORUMLAR
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Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı! Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı! Bina sakinlerine hırsız şoku, önlerine çıkan her şeyi çaldılar Bina sakinlerine hırsız şoku, önlerine çıkan her şeyi çaldılar

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçmaya çalışan hırsız, iki bina arasındaki boşluğa düştü - Son Dakika


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