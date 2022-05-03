Yakalanınca kaçmak isteyen hırsız iki bina arasındaki boşluğa düştü - Son Dakika
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Yakalanınca kaçmak isteyen hırsız iki bina arasındaki boşluğa düştü

03.05.2022 00:58
Yakalanınca kaçmak isteyen hırsız iki bina arasındaki boşluğa düştü

Esenyurt'ta bir iş yerine çatıdan giren hırsızlık şüphelisi, fark edilince kaçmaya çalışırken bir binanın boşluğuna düşerek sıkıştı.

Esenyurt'ta bir iş yerine çatıdan giren hırsızlık şüphelisi, fark edilince kaçmaya çalışırken bir binanın boşluğuna düşerek sıkıştı. Şüpheliyi düştüğü yerden olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir iş yerine girmeye çalışırken fark edilince iki hırsızdan biri kaçtı, diğeri ise bina boşluğuna düştü. Hızlı hareket eden şüpheli, binanın boşluğunda sıkıştı. Hırsızı çıkartmak için çaba gösterse de yaklaşamayan vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler apartman boşluğunda sıkışan şahsı bulunduğu yerden çıkartıp karakola götürdü. Zanlının iki apartman arasındaki boşluğa sıkıştığı o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan Rıza Ay, "Yan dükkanımızın gece bekçisi beni aradı. Bana 'Abi senin dükkanda birileri var' dedi. Ben de zaten üst katta oturuyorum, hemen dükkana indim. Geldiğimde bir tanesi hemen kaçtı. Diğerini ben görmedim, içeride olduğunu da bilmiyordum. Tabii hırsız kaçınca ben de geri döndüm. Sessizlik olunca dükkandaki hırsız girdiği yerden kafasını uzattı. Ben de anladım içeride bir tane daha hırsız olduğunu. Hemen birkaç arkadaşım daha geldi ve biz şahsı sıkıştırdık. Kaçacak yeri olmadığı için çatıda saçların üzerinde gezmeye başladı. Saçlardan birisi yamulunca iki bina arasındaki boşluğa düşerek sıkıştı. Ondan sonra polis ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Duvarı kırdılar ama hırsız oradan çıkmak istemedi. Polis arkadaşlar 6-7 saat uğraşarak hırsızı ikna etti. Sonrasında şahsı gözaltına aldılar ve ben de şikayetçi oldum" dedi. - İSTANBUL

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Zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten düştü! İki polis hastaneye kaldırıldı Zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten düştü! İki polis hastaneye kaldırıldı Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı! Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı! Çatı alev alev yandı, yan apartmandan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı! Çatı alev alev yandı, yan apartmandan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı!

Esenyurt, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yakalanınca kaçmak isteyen hırsız iki bina arasındaki boşluğa düştü - Son Dakika


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