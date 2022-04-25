Son dakika haberleri: Yakalanınca lazer dediği kolye, suikast silahı çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Yakalanınca lazer dediği kolye, suikast silahı çıktı

25.04.2022 14:43
Son dakika haberleri: Yakalanınca lazer dediği kolye, suikast silahı çıktı

Son dakika habere göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde bekçilerin şüphelendiği bir kişinin üzerinde kolye olarak asılı bulunan lazer cihazından, el yapımı 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bekçilerin şüphelendiği bir kişinin üzerinde kolye olarak asılı bulunan lazer cihazından, el yapımı 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Karasu ilçesi Sahil Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı mahalle bekçileri, cadde üzerinde devriye atarken G.Ç. isimli bir şahıstan şüphelendi. Yapılan üst aramasında bekçilerin bulduğu, şüphelinin ise lazer dediği kolye, el yapımı ve 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

(Esra Angün - İHA)

Son dakika haberleri: Yakalanınca lazer dediği kolye, suikast silahı çıktı
Son dakika haberleri: Yakalanınca lazer dediği kolye, suikast silahı çıktı
Son dakika haberleri: Yakalanınca lazer dediği kolye, suikast silahı çıktı
Son dakika haberleri: Yakalanınca lazer dediği kolye, suikast silahı çıktı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Yakalanınca lazer dediği kolye, suikast silahı çıktı - Son Dakika


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