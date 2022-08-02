"Yakalanınca para teklif ettiler..." Kuyumcuya gelen Macaristan uyruklu çift, kaşla göz arasında bilekliği cebine indirdi - Son Dakika
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"Yakalanınca para teklif ettiler..." Kuyumcuya gelen Macaristan uyruklu çift, kaşla göz arasında bilekliği cebine indirdi

02.08.2022 01:15

"Yakalanınca para teklif ettiler.

Antalya'da bir kuyumcuya gelerek altın zincir ve bileklik almak isteyen Macaristan uyruklu çift, kaşla göz arasında 6 bin TL değerindeki bilekliği önce avucunun içerisine alıp, sonra da cebine indirdi. Durumun hemen farkına varan işyeri sahibi ise çok geçmeden peşine düştüğü şahısları başka bir mağazada alışveriş yaparken yakalayarak polise teslim etti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Kuyumcular Çarsısı içerisindeki bir kuyumcuda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kuyumcuya gelen Macaristan uyruklu Jozsa A. ve Jozsa R.M. çifti, altın bilekliklere bakmak istedi. Çift bir süre zincirleri ve bileklikleri inceledi. Bu sırada işyeri sahibinin dalgınlığından faydalanan erkek şahıs, 6 bin TL değerindeki bilekliği kaşla göz arasında avucunun içerisine alarak saniyeler içerisinde cebine attı. Şahıslar daha sonra ise 'ürünlerini beğenmedik' diyerek kuyumcudan ayrıldı.

Durumun anında farkına vardı

İşyeri sahibi Faruk Küfrevi takımlarını yerine yerleştirirken bilekliklerden bir tanesinin olmadığını fark etti. Anında kamera görüntülerini inceleyen Küfrevi, bilekliğin çalındığını fark etti. Bu sırada dışarı çıkarak turistlerin peşine düşen işyeri sahibi, turistleri çok uzaklaşmadan bir başka mağazada alışveriş yaparken yakaladı. Kuyumcu dükkanına geri getirilen şahıslar polis ekiplerine teslim edildi.

O anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kuyumcuya gelen Macaristanlı çiftin, önce ürünleri izlediği sonra ise kaşla göz arasında bilekliği avucunun içerisine alarak cebine indirdiği görüldü.

"Bize para teklif ettiler, biz de polise teslim ettik"

Yaşananları anlatan Faruk Küfrevi, "Karı koca bir turist geldi. Boyunluk zincir ve bileklik bakmak istediler. Ben de kendilerine çıkarttım. O sıra zincir kısa geldiği için vazgeçtiler. Dükkandan çıkıp gittiler. O sırada ben bir bilekliğin eksik olduğunu fark ettim. Kamera kayıtlarını izledim. Cebine attığını gördüm. İçeride bir handa bir mağazada alışveriş yaparken gördük. Kamera görüntülerini gösterince bana direkt bilekliği uzattı. Biz de kendilerini polise teslim edeceğiz dedik. Bize para teklif ettiler. Biz de polise teslim ettik. Değeri 6 bin TL. Şikayetçi olduk. Bu benim başıma gelen ikinci olay oldu. Zincir ve takım aynı takımdı. Zincirin yanında bileklik olmayınca durumun farkına vardım" sözlerine yer verdi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Macaristan, alışveriş, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Yakalanınca para teklif ettiler...' Kuyumcuya gelen Macaristan uyruklu çift, kaşla göz arasında bilekliği cebine indirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Yakalanınca para teklif ettiler..." Kuyumcuya gelen Macaristan uyruklu çift, kaşla göz arasında bilekliği cebine indirdi - Son Dakika
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