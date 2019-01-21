Yakalanınca Uyuşturucu Madde İçin 'Kaya Tozu' Dedi
39 dakika önce
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, jandarmanın takibe alarak durdurduğu araçta 150 bin TL değerinde, 575 gram metamfetamin ele geçirildi.
KOCAELİ'nin Dilovası
ilçesinde, jandarmanın takibe alarak durdurduğu araçta 150 bin TL değerinde, 575 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınıp tutuklanan S.Ş., taşıdığı maddeyi kaya tuzu olarak bildiğini söyledi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Dilovası'nda takibe aldıkları aracın sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Yaşanan kovalamanın ardından araç Köseler Mahallesi'nde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 150 bin TL değerinde, 575 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü S.Ş. gözaltına alındı. Şüpheli, jandarma ekiplerine taşıdığı maddeyi kaya tuzu olarak bildiğini söyledi.
Şüpheli S.Ş.'nin uyuşturucu maddeyi İstanbul
'dan alıp Bursa
'ya götürmeye çalıştığı öğrenildi. S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:00 Kaynak: DHA
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